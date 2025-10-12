Noticias da Fonteira

Acre

Governo e Sest Senat intermediam vagas de trabalho na Feira Emprega Transporte

out 12, 2025


O governo do Estado, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre, vinculado à Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), participou na última sexta-feira, 10, da Feira Emprega Transporte, promovida pelo Sest Senat em Rio Branco. A iniciativa teve como objetivo aproximar empresas de diferentes setores dos trabalhadores em busca de recolocação profissional.

Ao todo, foram 22 empresas presentes e cerca de 617 vagas de atuação profissional (mais de 350 postos ofertados pelos empreendimentos e 267 por meio do Sine). Além da intermediação direta de mão de obra e o encaminhamento de candidatos às empresas a equipe do Sine também realizou orientações sobre o mercado de trabalho e a oferta de vários cursos qualificação do Polo Digital.

Parceria do governo com o Sest Senat ofertou mais de 600 vagas de emprego. Foto: Luan Cesar/Seict

“Um grande êxito, o balanço é muito positivo. Tivemos alta demanda, com milhares de pessoas no espaço do Sine, e graças a Deus conseguimos encaminhar muitos trabalhadores para entrevistas. Também tivemos a satisfação de ver muitas pessoas, principalmente jovens, empregadas. Precisamos de mais ações como essa”, disse Jaqueline Castro, coordenadora do Sine.

Daniela de Souza, diretora do Sest Senat Rio Branco, afirmou que a parceria com o Sistema foi fundamental para aumentar o número de postos de trabalho e dar mais amplitude à ação. “Essa união com o Sine, que faz esse trabalho todos os dias, não só fortaleceu essa iniciativa, mas fortaleceu e ajudou demais a concretizar o objetivo de viabilizar trabalho para as pessoas”, falou.

Orientações e oferta de cursos de qualificação do Polo Digital da Seict também fizeram parte do trabalho do Sine. Foto: Luan Cesar/Seict

O público também teve acesso a serviços gratuitos como testes rápidos, aferição de pressão e glicemia, atendimentos de fisioterapia, emissão de currículo, orientação profissional e informações sobre cursos de qualificação. O jovem Jhonatan Wallace, que saiu encaminhado para uma entrevista, aprovou a atuação do Sine. “Atendimento rápido e de qualidade. Foi muito bom”.

Jhonatan Wallace (em pé) elogiou a atuação da equipe do Sine. Foto: Luan Cesar/Seict

Com uma entrevista viabilizada pela instituição vinculada à Seict, Inara Vitória elogiou o bom acolhimento realizado pela equipe do Sine Acre. “Estava na fila quando fiquei sabendo do Sine aqui e já vim direto. Foi excelente, tiraram todas as dúvidas. Chegar em um ambiente com aquele nervosismo de se vai ou não conseguir e ser bem atendida traz mais confiança. Estão de parabéns”.



