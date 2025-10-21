Governo entrega kits para a Corrida do Servidor em Rio Branco nesta sexta, 24





Por Maria Lídia Souza

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), entrega nesta sexta-feira, 24, os kits para a Corrida do Servidor – Edição Rio Branco. A ação faz parte da programação do Mês do Servidor Público e ocorrerá das 9h às 17h, no espaço ContémVida, situado à Rua Coronel José Galdino, nº 626, bairro Bosque.

A corrida está marcada para o dia 26 de outubro, com largada às 6h, do Palácio Rio Branco. Para retirar o kit, os participantes deverão doar 2 kg de alimentos não perecíveis. O kit inclui uma camisa regata, número de peito, medalha de metal e itens para o pós-corrida. Vale destacar que a medalha será entregue somente aos atletas que completarem o percurso.

As inscrições para a corrida são individuais e intransferíveis. O uso do número de peito é obrigatório durante toda a prova, que será realizada independentemente das condições climáticas e terá duração máxima de três horas.

A premiação contempla os três primeiros colocados de cada categoria (Servidor Público e Comunidade) nas distâncias de 5 km, 10 km e 21 km, com troféus. Os vencedores da meia maratona (21 km) na categoria Servidor Público também disputarão uma premiação especial com os campeões da edição de Cruzeiro do Sul. O atleta com o melhor tempo geral entre as duas cidades ganhará uma passagem para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, ou poderá optar por uma premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail acrerunning@gmail.com

