Governo finaliza programa e beneficia mais empreendedores com kits e carrinhos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), realizou a última etapa do programa Empreender para Crescer em Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Bujari. Foram mais 91 pessoas contempladas com carrinhos de pipoca, cachorro-quente e kits de manicure.

Ao todo, foram 339 beneficiários em 15 municípios. “É um projeto amplo, que visa transformar a realidade do povo acreano. Essas famílias têm a possibilidade de se tornarem protagonistas das suas vidas, usando sua capacidade criativa e suas habilidades. O projeto traz renda, trabalho e dignidade”, declara titular da Seet, Eliane Sinhasique.

Além da entrega de equipamentos, cerca de 700 pessoas participaram do projeto, assistindo a um treinamento motivacional que apresenta noções de empreendedorismo, ministrado pela secretária Eliane.

Os equipamentos são frutos do convênio federal n° 75998/2011. Todos os selecionados se inscreveram e passaram por um processo de seleção. As inscrições foram realizadas online e o resultado divulgado no Diário Oficial do Acre.

Sena Madureira

Em Sena Madureira, o projeto foi realizado na segunda-feira, 2, no Centro do Idoso. Foram entregues 25 kits manicure, dois carrinhos de pipoca e um de cachorro-quente. Estiveram presentes e deram apoio ao evento o prefeito Mazinho Serafim e o secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano.

“Esse projeto é muito importante, pois traz melhoria de vida para a nossa população. Agradecemos pela iniciativa”, disse o prefeito Mazinho.

Também beneficiária de um kit de manicure, Alcione Maria de Lima acredita na transformação social que o projeto visa fazer: “Para mim é um recomeço. Cumpri pena há um ano e é muito difícil arrumar emprego com esse histórico. Tenho seis filhos e acredito que esse kit vai transformar sim a vida da minha família. Estou muito feliz”.

Luci Moraes também recebeu um kit de manicure e garante que é uma ajuda grande. Ela, que recebe Bolsa Família, tornou-se manicure há dez meses para dar mais condições de vida aos filhos: “A ajuda é muito pequena, precisei me tornar manicure para poder sustentar minha casa. Esse kit ajuda bastante, pois na pandemia, todos os itens de trabalho ficaram mais caros”.

Manoel Urbano

Em Manoel Urbano, a entrega se deu no dia 3, na Câmara Municipal. O vice-prefeito Toscano Veloso esteve presente. Foram entregues cinco kits de manicure, dois carrinhos de pipoca e um carrinho de cachorro-quente.

“Esses equipamentos são de grande utilidade para a nossa população. O treinamento também, pois abre a mente das pessoas para que vejam seu município sob nova perspectiva, para que deixem de esperar e sejam agentes transformadores”, reforça o vice-prefeito.

Beneficiária do carrinho de cachorro-quente, Francisca Luciana Almeida, que já vende salgados, ficou muito feliz em ser contemplada. “Eu nem acreditei. Preciso muito. Tenho seis filhos, um deles é deficiente, e eu tenho uma despesa muito grande com ele”, explica.

Feijó

Em Feijó, foram 15 pessoas beneficiadas com o kit de manicure, três com carrinho de pipoca e uma com carrinho de cachorro-quente. O evento ocorreu às 8h do dia 4, na Cedup. Estiveram presentes o vice-prefeito Elson José, o secretário de Administração, Wisley Monteiro, e o secretário de Agricultura, Francisco Valério.

“Com esses kits e carrinhos, vocês investem em vocês mesmas. Aproveitem a oportunidade e o treinamento que o governo está dando para crescerem em seus negócios e prosperarem”, declara o prefeito.

A beneficiária de um carrinho de pipoca, Maria da Conceição de Souza, trabalha há 20 anos no ramo e sustenta a sua família com esse ofício. “Tenho dez filhos, quatro dependem de mim. Fiquei muito feliz, pois não estou podendo consertar o carrinho que tenho e que está quebrado”, relatou.

Elizabete Rodrigues também ganhou um carrinho de pipoca: “Estou desempregada. Para mim, é uma oportunidade. Vai me ajudar bastante”.

Tarauacá

Em Tarauacá foram entregues na quarta, dia 4, no Sinteac, 20 kits de manicure, dois carrinhos de pipoca e dois de cachorro-quente. Estiveram presentes a secretária de Cultura, Desporto e Turismo, Geania Maria Portela, e a secretária de Assistência Social, Camila Figueiredo.

“Agradeço pela parceria. Depois da enchente, muitos pais de família ficaram desempregados. Essa ação vai beneficiar muita gente”, declara a secretária Camila.

Beneficiária de um carrinho de cachorro-quente, Maria Lúcia Souza trabalha no ramo da alimentação há 16 anos: “Fiquei ‘mega’ feliz. Já havia participado de outros processos e nunca havia sido contemplada. Tenho dois filhos autistas e minhas vendas garantem nosso sustento. Faço churrasquinho, sanduíche e cachorro-quente”.

Maria Silvania da Silva foi contemplada com um kit de manicure. “Fiquei muito feliz, pois já trabalho com isso há cinco anos. Tinha outro emprego, mas fui demitida pouco antes da pandemia. Então, hoje, essa é a minha única renda”, contou.

Bujari

O encerramento do Programa Empreender para Crescer foi no Bujari, no sábado, 7, na Escola Edmundo Pinto. Lá foram entregues oito kits de manicure, dois carrinhos de pipoca e um carrinho de cachorro-quente. Estiveram presentes o prefeito João Edvaldo, mais conhecido como “Padeiro”, o vice Francisco Bessa, alguns secretários e vereadores.

“Esse é um dia especial para o Bujari. A Prefeitura apoia e recebe a entrega desses equipamentos que beneficiam a nossa população, fazendo com que garantam seu sustento. Sempre somos atendidos pelo governo do Estado e só podemos agradecer”, frisa o prefeito.

A beneficiária de um kit de manicure, Sônia Maria Leandro, diz que esse é o pontapé inicial para que ela possa adentrar na profissão: “Vivo de pensão, mas preciso dessa renda extra. É uma oportunidade de melhorar a vida dos meus três filhos”.

Natalice Camilo dos Santos recebeu um carrinho de cachorro-quente. “É a realização de um sonho. Quero ter meu próprio negócio. Já trabalhei como cozinheira, tenho experiência. Vou agarrar essa oportunidade”, disse.

No Bujari, uma equipe do Banco da Amazônia esteve presente para orientar os novos beneficiários a acessarem a linha de microcrédito do programa Amazônia Florescer.

“Essa parceria que estamos firmando aqui é de fundamental importância, pois o governo entra com a entrega de equipamentos e nós podemos entrar com o microcrédito, com o capital de giro, para que essas pessoas iniciem seus trabalhos”, reforça José Ramos, coordenador do programa.

O Banco da Amazônia também atua com o Curso de Orientação Financeira. Por enquanto, o programa atende os empreendedores dos municípios de Rio Branco, Senador Guiomard e Bujari. Para acessar a linha de crédito, deve-se entrar em contato pelos seguintes telefones: (68) 3223-4007 ou (68) 9 9933-0666.

