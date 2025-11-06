Governo fortalece parcerias com municípios para aplicação do Avalia Acre 2025





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), segue avançando na implementação do Sistema Estadual de Avaliação da Educação do Acre – Avalia Acre, com foco no fortalecimento da educação pública por meio do diagnóstico do desempenho dos estudantes das redes estadual e municipais.

Nesta semana, técnicos da SEE que integram a coordenação estadual do sistema, estiveram em Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e, nesta quinta-feira, 6, em Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri onde se reúnem com secretários municipais de Educação, coordenação das Representações da SEE nesses locais e multiplicadores do Avalia Acre para alinhar estratégias de colaboração e garantir a participação dos alunos da rede municipal na edição 2025 da avaliação.

O coordenador estadual do Sistema Avalia Acre, Márcio Parente, explica que o sistema permite aferir o desempenho dos estudantes e subsidiar a tomada de decisões pedagógicas mais eficazes. Os dados obtidos possibilitam a gestores, professores e demais profissionais da educação compreender os avanços e os desafios das redes de ensino, além de orientar a construção de políticas educacionais baseadas em evidências.

“A avaliação tem grande relevância para o governo e para toda a sociedade, pois permite verificar se os recursos públicos aplicados em políticas educacionais estão, de fato, garantindo uma educação de qualidade e esse diálogo reforça o compromisso do Estado em manter uma atuação integrada com os municípios, visando à melhoria contínua da qualidade do ensino ofertado à população acreana.”, destaca Parente

De acordo com o Indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo Ministério da Educação no primeiro semestre desse ano, o Acre ocupa o segundo lugar na Região Norte, com 51,38% das crianças consideradas alfabetizadas, segundo o padrão nacional. Em 2024, cerca de 21.800 estudantes matriculados no 2º e 5º anos do ensino fundamental das redes estadual e municipais participaram das avaliações. A meta deste ano é que, essa participação chegue a, aproximadamente, 30 mil alunos. A aplicação das provas está prevista para acontecer entre os dias 24 e 28 de novembro, em todo o estado.

