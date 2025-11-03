Governo incentiva cadeia produtiva do mel com visita técnica a apiários e meliponários





Com o objetivo de acompanhar e orientar produtores, o governo do Acre realizou, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e com apoio do Programa REM (Redd Early Movers), entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, visitas técnicas e monitoramento de apiários e meliponários nos municípios de Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Dentre as ações desencadeadas para fortalecimento da cadeia produtiva do mel, foram oferecidas orientações técnicas sobre boas práticas e manejo de pragas, captura de enxame, colheita de mel, além de uma avaliação detalhada da situação atual de cada produtor local.

Zandra Pilar, engenheira florestal e responsável pela cadeia produtiva do mel na Seagri, destaca que a ação técnica é essencial no campo, para ajudar apicultores, voltados à criação de abelhas com ferrão, e meliponicultores, que se dedicam às abelhas sem ferrão.

“Estivemos mais perto dos nossos produtores de mel e destacamos levantamentos de dados importantes, sobre a produção, quantidade de caixas e quais técnicas são utilizadas em relação às boas práticas. Durante a visita, também tivemos colheita do mel em uma associação. Essas ações são muito importantes para fortalecer a cadeia produtiva do mel, para que eles possam dar continuidade com o manejo adequado, boas práticas e técnicas”, afirma.

O monitoramento é uma importante ação para garantir a saúde das colmeias, melhorar a produtividade e promover a sustentabilidade da apicultura local, além de contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva e a preservação das abelhas, que desempenham papel crucial na polinização, que garante a produção de alimentos e biodiversidade.











