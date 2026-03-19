Governo lança Programa Integra Acre em Santa Rosa e Marechal Thaumaturgo e garante acesso a passagens aéreas com subsídio de 50%





O governo do Estado do Acre formalizou nesta quinta-feira, 19, a assinatura do termo de adesão ao Programa Integra Acre nos municípios de Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, iniciativa que busca reduzir o isolamento de regiões de difícil acesso e ampliar o alcance de políticas públicas.

Instituído pela Lei nº 4.738/2025, o programa integra a política estadual de assistência social e é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), pasta que tem a vice-governadora Mailza Assis como titular.

A proposta visa facilitar o deslocamento de moradores por meio do subsídio de 50% no valor de passagens aéreas, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

“Para nós que moramos aqui em Marechal Thaumaturgo, onde o acesso a Cruzeiro do Sul – município mais próximo -, é feito de barco, é uma grande conquista poder viajar de avião para Rio Branco com passagens mais baratas”, disse a agricultora Maria Elizete da Costa que ao relatar que já precisou se deslocar de avião, há dois anos, para tratamento de saúde na capital acreana.

Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo estão entre os municípios contemplados, ao lado de Jordão e Porto Walter, localizados em regiões com grandes desafios logísticos e altos custos de transporte, o que dificulta o acesso da população a serviços como saúde, educação e assistência social.

Com investimento total de R$ 1,2 milhão, sendo até R$ 300 mil destinados a cada município, o programa pretende reduzir barreiras geográficas e financeiras, garantindo o direito de ir e vir e fortalecendo a integração regional.

“O objetivo do programa é promover inclusão social, cidadania e melhores condições de vida para populações que moram em municípios de difícil acesso. é importante destacar que para ser beneficiado, o cidadão precisa atender aos requisitos da lei, como estar em situação de vulnerabilidade e inscrito no CadÚnico”, destacou o assessor técnico da SEASDH, André Crespo.

Presente no ato realizado no Ginásio Raimundo Bezerra, o vice-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Edésio dos Santos, disse que a parceria entre governo e a prefeitura tem levado muitos benefícios à população.

“Quando o governo e a prefeitura se unem, muitas barreiras são superadas, inclusive a do isolamento geográfico, já que programas como esse garantem acesso da população a serviços essenciais”, enfatizou.

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