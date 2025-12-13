Noticias da Fonteira

Acre

Governo promove ações do Programa Juntos pelo Acre em Rio Branco e Epitaciolândia

dez 13, 2025


O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou neste sábado, 13, duas ações do Programa Juntos pelo Acre, beneficiando comunidades de Rio Branco e do município de Epitaciolândia, na região do Alto Acre, com a oferta de serviços essenciais e a entrega de kits do Vestuário Social.

Foram distribuídos kits do Vestuário Social. Foto: Daniel Villamor/SEASDH

Em Rio Branco, a ação ocorreu na Escola Estadual Belo Jardim, em parceria com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), onde foram distribuídos 300 kits do Vestuário Social à população. Já em Epitaciolândia, a iniciativa foi realizada na Escola Municipal Bela Flor, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Acre, com a entrega de outros 300 kits, além da oferta de serviços de registro civil.

Durante as ações, a população teve acesso a diversos atendimentos, como serviços de saúde, atendimentos médicos e odontológicos, vacinação, orientação jurídica, recreação infantil e outros serviços sociais, garantindo cidadania, cuidado e acolhimento às famílias atendidas.

Durante as ações, a população teve acesso a diversos atendimentos. Foto: Cedida

A promotora de Justiça do MPAC, Joana Martins, destacou a importância da atuação integrada entre as instituições.

“Esta é uma ação do Ministério Público junto à comunidade, realizada aqui na Escola Estadual Belo Jardim, com a oferta de diversos serviços, como atendimento da Defensoria Pública, entrega de roupas, serviços médicos e odontológicos. Também contamos com o apoio do Estado e da Prefeitura, garantindo um atendimento amplo à população. Essa parceria é fundamental para que mais pessoas sejam beneficiadas”, afirmou.

Joana Martins, destacou a importância da atuação integrada entre as instituições. Foto: Daniel Villamor/SEASDH

A coordenadora do Programa Juntos pelo Acre, Ieidna Chaves, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso do governo com as comunidades mais vulneráveis.

“O Programa Juntos pelo Acre vai além da entrega de serviços. Ele promove cuidado, escuta e acolhimento. Cada ação representa o compromisso do governo com a dignidade humana, levando políticas públicas com sensibilidade, respeito e presença tanto em Rio Branco quanto em Epitaciolândia”, destacou.

Ieidna Chaves, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso do governo com as comunidades mais vulneráveis. Foto: Cedida

Moradora do bairro Belo Jardim, em Rio Branco, Rosilda Rodrigues expressou gratidão ao receber o kit do Vestuário Social.

“É a primeira vez que recebo um kit como esse. Essa ação faz muita diferença para as famílias do bairro. Estou muito feliz, porque esse kit vai ajudar bastante a minha família”, relatou.

Rosilda Rodrigues expressou gratidão ao receber o kit do Vestuário Social. Foto: Daniel Villamor/SEASDH

A SEASDH segue ampliando as ações do Programa Juntos pelo Acre em todo o estado, com iniciativas voltadas à promoção do bem-estar social e ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

















The post Governo promove ações do Programa Juntos pelo Acre em Rio Branco e Epitaciolândia appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Sepi e Iteracre firmam parceria para ampliar ações voltadas aos povos indígenas

dez 13, 2025
Acre

Servidor do Estado lança livro sobre judicialização da política nesta sexta

dez 12, 2025
Acre

Reconhecimento e legado marcam o encerramento da celebração dos 15 anos do Sisa no Acre

dez 12, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo promove ações do Programa Juntos pelo Acre em Rio Branco e Epitaciolândia

13/12/2025 Frankly
Policial

PCAC prende idoso condenado por estupro de vulnerável em ação da DEAM de Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

13/12/2025 Frankly
Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado recebe o Selo Ouro de Transparência no TCE/AC e coloca Brasileia entre as gestões mais transparentes do estado

13/12/2025 Frankly
Acre

Sepi e Iteracre firmam parceria para ampliar ações voltadas aos povos indígenas

13/12/2025 Frankly