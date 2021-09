Governo realiza primeira perfuração para ponte do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executou a perfuração em solo da primeira estaca que sustentará a estrutura da ponte do contorno rodoviário Brasileia-Epitaciolândia. Os serviços estão sendo efetuados por meio de parceria entre governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e Consórcio Cidade/CZS/Meta.

A ponte tem via dupla com 250 metros sobre o Rio Acre. A obra foi iniciada em setembro e deve alcançar os municípios do Vale do Alto Acre.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, o início das obras “é um esforço do governador Gladson Cameli pelo bem do povo acreano. A ponte fará a interligação entre Brasileia e Epitaciolândia e será uma saída para o mercado internacional”.

Além de facilitar o tráfego na região, a ponte deve beneficiar mais de 50 mil habitantes e movimentar a economia na região, com a geração de emprego e renda. Os trabalhos para a construção da estrutura continuam em ritmo acelerado, com implantação das ferragens e, em seguida, concretagem das estacas. O Deracre segue avançando n

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...