Governo segue com obras de duplicação da rodovia AC-405 no Juruá

A rodovia AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima mais uma vez está sendo beneficiada com obras de ampliação. O serviço se iniciou em junho com o montante de R$ 36 milhões em recursos, destinados à duplicação da estrada, meio-fio, ciclovia e calçada.

Serão duplicados 12 quilômetros de rodovia,com início na rotatória do bairro Cohab até o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. As obras são executadas em conjunto entre as secretarias de Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

“A obra com certeza vai aquecer a economia do município, além de beneficiar os trabalhadores, e vai valorizar um dos nossos cartões postais, que é o Igarapé Preto, pois a estrada ficará mais bonita, com estacionamento, e isso chama a atenção do público”, enfatizou o gerente-geral do Deracre no Juruá, Luciano Oliveira.

Pavimentação

Em fevereiro, o governador Gladson Cameli entregou a obra que revitalizou o trecho situado entre o trevo de acesso à Vila Santa Rosa até o perímetro urbano de Mâncio Lima. A pavimentação foi de quase 11 quilômetros, com implantação da sinalização vertical e horizontal. O investimento foi de R$ 4,2 milhões.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...