Governo transfere mais três pacientes de Covid para Manaus

Em mais uma grande operação com o objetivo de salvar vidas, o governo do Estado do Acre realizou a transferência de três pacientes em estado grave pela Covid-19 para Manaus (AM). A missão, conduzida pela Secretaria de Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), teve início na noite de domingo, 28, e foi concluída na madrugada desta segunda-feira, 29.

Os pacientes foram transportados em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Duas mulheres, R. A. O. , de 47 anos, e F. H. C., de 62 anos; e um homem, J. B. S., 67 anos, moradores de Rio Branco, estavam internados no Hospital de Campanha do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, no aguardo por leitos de unidade de terapia intensiva (UTI).

De acordo com o coordenador do Samu, Pedro Pascoal, o esforço de cada um dos profissionais envolvidos foi determinante para o êxito das transferências. O médico frisou que a maior crise sanitária da humanidade será vencida de uma vez por todas com a união de todos.

“Essa é uma esperança para quem está precisando de uma UTI. Não vamos desistir e a Covid não vai nos vencer. Costumo dizer que estamos enfrentando a Terceira Guerra Mundial e precisamos unir forças neste momento para tentar levar um pouco de conforto ao próximo”, declarou.

Pela segunda vez, pacientes são removidos para Manaus. A princípio, cinco vagas foram disponibilizadas pelo governo do Amazonas. Porém, um dos doentes não apresentava quadro clínico favorável para ser transferido e o outro, por decisão própria, recusou a oferta e optou por seguir o tratamento em Rio Branco após apresentar melhoras.

A medida se faz necessária diante do crescente registro de novos casos de coronavírus, agravado, principalmente, nos primeiros meses deste ano. Mesmo com os inúmeros investimentos feitos pela gestão de Gladson Cameli no combate à pandemia, a capacidade de atendimento na rede pública de Saúde chegou ao limite.

No período mais crítico do colapso da saúde pública amazonense, o governo do Acre cedeu dez vagas em leitos de UTIs para pacientes do estado vizinho. Desta vez, é o Amazonas que retribui o gesto e reafirma o compromisso de preservar vidas. Os três acreanos ficarão internados no Hospital Delphina Aziz, unidade-referência no tratamento de Covid-19 e que registra o maior número de recuperados da doença, em Manaus. Periodicamente, o estado de saúde de cada um deles será informado aos familiares.

A secretária-adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano, foi ao aeroporto e acompanhou todo o procedimento de embarque. Em nome do governador Gladson Cameli, a gestora aproveitou para agradecer a dedicação dos profissionais do Samu, assim como a disponibilidade do governo do Amazonas.

“O governo do Estado não vem medindo esforços para salvar vidas e essa tem sido a nossa principal prioridade. Mais três acreanos terão todas as condições necessárias de atendimento e a chance de lutar pela vida. Gostaria de agradecer aos aguerridos servidores Samu, assim como ao governo do Amazonas, pelo importante apoio que nos está sendo dado neste momento desafiador”, argumentou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...