Governo vai liberar R$275 milhões para consertar rodovias destruídas pelas chuvas

O Ministério da Infraestrutura vai receber um crédito extraordinário no valor de R$ 275 milhões para a reconstrução de infraestruturas rodoviárias danificadas ou destruídas pelas chuvas intensas ocorridas em quase todas as regiões do País. O recurso faz parte de uma medida provisória publicada no Diário Oficial da semana passada e os recursos serão usados nas áreas afetadas que precisam de ações imediatas. De acordo com a medida, o ano de 2021 está atípico, com volume de chuvas 4 ou 5 vezes mais elevado do que a média dos últimos anos.

Toda essa chuva e os desastres naturais decorrentes dela levaram, pelo menos, 13 estados a decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública, com o reconhecimento do grave cenário pela União. Esse cenário afeta a economia local, o transporte público e traz consequências sérias para a população. A maior parte do orçamento será destinada à Região Norte (R$ 235 milhões). Sudeste e Sul receberão R$ 15 milhões cada e Centro-Oeste, R$ 10 milhões.

