Helicóptero do Governo leva vacinas a localidades de difícil acesso

Em mais uma missão que objetiva a agilidade de forma que assegure a população, um dos helicópteros do governo do Estado, o Harpia 03, realizou na manhã deste sábado, 14, a entrega de vacina contra a Covid-19 e outros imunizantes que integram o calendário vacinal, nos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, cujo acesso só é possível por meio aéreo ou fluvial, via Cruzeiro do Sul.

Além das vacinas, também foram enviados outros insumos e seringas de acordo com a enfermeira responsável pela Rede de Frio da Regional do Juruá, Tarauacá e Envira, Danila Pinheiro.

“Distribuímos 2.087 doses de vacinas de rotina (BCG, febre amarela, tríplice viral, hepatite A, hepatite B, Poliomielite, varicela, dupla adulto, meningocócica C, meningocócica ACWY, Rotavírus Humano, Pentavalente, Pneumocócica 10 valente, dentre outras) e 890 doses de vacinas contra Covid-19”.

Para Marechal Thaumaturgo foram 1.411 doses de vacinas de rotina e 945 doses de imunizante contra a Covid-19.

