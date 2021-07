Helicóptero Harpia 03 fez seu primeiro resgate de paciente em Brasiléia

Uma idosa de 75 anos, em estado considerado grave, resultante de complicações pós covid-19, foi a primeira paciente a ser transportada pelo helicóptero Harpia 03, depois que chegou em solo acreano. A aeronave foi doada pela Secretaria Nacional de Segurança e chegou ao Acre no último dia 16 de julho para reforço das ações de saúde, segurança e meio ambiente.

O chamado de apoio ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde de sábado, 24, que destacou uma equipe de profissionais de Rio Branco, para o resgate da paciente. A idosa estava internada no hospital regional do Alto Acre, localizado no município de Brasileia e não tinha condições de ser transportada de ambulância, devido a gravidade de sua condição.

“Nós saímos de Rio Branco com uma enfermeira e um médico do Samu. Chegando ao hospital, se reuniram para o processo de estabilização da paciente. Ela estava entubada e precisava ser monitorada durante toda a viajem. O voo de volta a Rio Branco durou cerca de 45 minutos e a paciente foi entregue à uma ambulância que a esperava no aeroporto da capital com sucesso”, explicou Alexandre Vasconcelos, piloto do helicóptero.

Com capacidade para transportar até quatro passageiros e dois tripulantes, o helicóptero Harpia 03, chegou como um reforço necessário para ajudar nas ações de segurança, saúde e meio ambiente, alcançando as três regionais do Acre, nos locais mais difíceis e distantes. Com mais esse helicóptero, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), garante a manutenção dos serviços à população com agilidade, eficiência e maior disponibilidade de voo.

“Gostaria de agradecer ao corpo administrativo da Sejusp e PGE, pelo esforço em viabilizar uma série de processos administrativos que tornaram a aeronave de fato propriedade do Estado. Também ao Ciopaer, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e ao governador Gladson Cameli, que garantiu os recursos necessários para que todas as providências fossem adotadas. Já podemos contemplar os feitos dessa aquisição e colocamos os serviços a disposição da população”, falou o secretário de segurança, Paulo Cézar Rocha dos Santos.