História de família da Sobral desperta solidariedade de acreanos que doam mais de 300 quilos de alimentos

O acreano é solidário. Disso não há dúvida. Mais um exemplo foi dado após o ac24horaspublicar a emocionante história da família Arruda, que não sabia se teria algo para comer neste Natal. Bastou a matéria ser publicada para que centenas de pessoas entrassem em contato na busca de proporcionar um Natal digno ao seu Manoel Arruda, dona Antônia e seus quatro filhos.

O mais incrível é que não foram apenas acreanos. Com a internet diminuindo as distâncias, houve procura de pessoas que moram em outras cidades como Fortaleza, Florianópolis e Belém. Gente que foi tocada pela história da família moradora da Região da Sobral. A procura foi tanta que não foi possível atender todas as pessoas que se propuseram a ajudar.

O ac24horas voltou à casa de seu Manoel Arruda na tarde desta véspera de Natal. Em menos de 24 horas, a solidariedade de tantos mudou a vida de toda a família.