Histórico: professores recebem piso nacional do magistério em Epitaciolândia

Hoje comemora-se o dia nacional do “Piso do Magistério” e o prefeito resolveu antecipar o pagamento para essa data, a fim de homenagear todos os professores da rede de ensino municipal com o pagamento do referido piso.

O prefeito Sérgio Lopes antecipou para esta terça-feira (23/03), o pagamento dos salários dos servidores municipais de Epitaciolândia relativo ao mês de março. Os valores já estão depositados nas contas.

Apesar de todas as dificuldades econômicas impostas pelo enfrentamento da Covid-19, que reduziu as atividades produtivas, com a consequente queda na arrecadação, a Prefeitura de Epitaciolândia, redobrou os esforços para continuar com todas as obrigações rigorosamente em dia.

“Hoje é um dia histórico para Epitaciolândia, estamos implementando o piso nacional do magistério para todos os professores da rede de ensino municipal, com isso eu e meu vice prefeito Professor Soares estamos cumprindo com uma promessa de campanha que em 90 dias iriámos pagar o piso, e, hoje esse sonho de muitos profissionais da educação se torna realidade.” Disse Sérgio Lopes.

Com o pagamento dos servidores e a implementação do piso nacional do magistério, a prefeitura através da Secretaria de Finanças vai injetar cerca de 1,5 milhões de reais na economia local. Informou o Secretário de Finanças Antônio Rocicley.

VIDEO:

https://video.wixstatic.com/video/3e295c_3f2af44cf44a4cfb9ccfd47ab21ab64c/480p/mp4/file.mp4

