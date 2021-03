Homem acusado de roubar motos na cidade de Cobija é detido e espancado por populares

Um canal de notícias boliviana no Facebook, localizado na cidade de Cobija, capital do estado de Pando (Bolívia), divulgou vídeos onde populares teriam prendido um suposto ladrão de motos no Bairro Paraíso, durante o dia desta segunda-feira, dia 22.

Os vídeos mostram um homem entre 20 e 30 anos, já amarrado e seguro por populares, sendo espancado por pedaço de tábua, além de ser agredido verbalmente pro outros.

Em um segundo vídeo, já aparece amarado em uma coluna de um comércio e sendo novamente espancado com um cinto. Não se tem informações se a polícia local chegou e levou o acusado para a delegacia da cidade.

