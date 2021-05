Homem avança sinal vermelho, bate em carro de vereador, atropela mulher e foge

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto, foi registrado na tarde deste domingo, dia 9, na Avenida Rui Lino ao lado da rodoviária da cidade de Brasileia, onde deixou um vereador ferido e uma mulher com fratura exposta em uma das pernas, que foram levados para o hospital regional Raimundo Chaar, para receber atendimento médicos.

Segundo foi apurado com agente do 5º Cifetran, o condutor do veículo VW/Gol, placas MZR 9016, teria invadido o sinal vermelho em alta velocidade parte alta e foi de encontro ao que estava esperando o sinal abrir rumo a ponte.

A pancada chegou a virar o VW preto em que estava o vereador de Brasileia, Lessandro Jorge André Lopes. Em seguida, o VW branco betou contra uma moto que também estava parada atingindo a condutora violentamente.

A mulher sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e ficou no chão agonizando a espera do socorro, mas foi levada para o hospital por um taxista que passava no local juntamente com o vereador.

Após causar o acidente, o motorista do gol branco se evadiu do local tomando rumo ignorado, deixando os feridos para trás sem prestar o socorro. Testemunhas relataram ao agente de trânsito que o mesmo estaria em visível estado de embriaguez.

A mulher foi transferida para a Capital devido a grave fratura na perna, onde passaria por cirurgia. Não foi informado o estado de saúde do Vereador.

O caso foi registrado no 5º Cifetran de Brasiléia.