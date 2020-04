Homem de 65 anos é transferido de Brasiléia para a Capital com sintomas de covid-19

Foi preparado e transferido à capital acreana na noite desta quarta-feira, dia 8, um homem de 65 anos com os sintomas da gripe Covid-19. Sua transferência foi necessária após a equipe médica verificar os primeiros sintomas no hospital Raimundo Chaar em Brasiléia.

As primeira informações dão conta que, o senhor teria chegado na fronteira a cerca de 15 dias da Capital e somente procurou o hospital nesta terça-feira (7), apresentando angústia respiratória e passou a ser medicado de forma sintomática.

Como não foi apresentado melhoras no quadro clínico, o mesmo foi isolado e decidido pela equipe médica, que seria transferido por uma equipe do SAMU, junto com a coleta para ser analisada na Capital.

Também foi relatado que o senhor teria problemas respiratórios devido ser fumante. Somente após alguns dias e com os resultados dos exames, poderá ser confirmado a contaminação por covid-19, ou pode ser outro tipo de doença.

Mais informações a qualquer momento.

