Homem é baleado em tentativa de homicídio no dia do próprio aniversário

Fagner Feitosa de Sousa, de 29 anos, levou vários tiros em uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (15), na rua Eldorado, no bairro Bahia Velha, em Rio Branco.

Segundo a vítima, ele estaria curtindo o próprio aniversário com amigos e seu irmão quando um homem chegou atirando várias vezes. Fagner foi atingido com dois tiros no tórax, perto da clavícula.

A vítima foi socorrido pela viatura 01 do Samu e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos, seu estado de saúde é estável.

Fagner teria contado aos paramédicos que os tiros provavelmente não seria para ele, e sim para o seu irmão.

A vítima não chegou a relatar se os suspeitos chegaram a pé ou de veículo. A Polícia Militar foi até o local para tentar prender os suspeitos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...