Homem é encontrado morto com 17 facadas às margens de igarapé no Acre

José Lenes Gonçalves, de 35 anos, foi morto com 17 facadas, neste domingo (2). O corpo dele foi encontrado próximo de um igarapé no Loteamento Delcimar, na Vila do Incra, zona rural do município de Porto Acre.

Segundo informações da esposa de José, a vítima saiu da residência com destino a uma festa na noite de sábado (1), que acontecia em um dos ramais da região, mas como não retornou pela manhã, a mulher começou a estranhar o desaparecimento. No início da tarde deste domingo (2), populares acharam o corpo jogado às margens do igarapé Praias com 17 perfurações de faca nas costas.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre possíveis autores do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.