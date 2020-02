Homem é preso com crack, barras de maconha e R$ 12 mil em espécie no Acre

Um homem foi preso em flagrantes por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (17). A prisão aconteceu na Rua Beira Rio, no Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar, através do Grupamento Tático do 2° Batalhão, estava realizando patrulhamento de rotina, quando avistou um homem andando em via pública com atitude suspeita. Os militares então resolveram fazer uma abordagem e encontraram com o homem 175 tabletes de maconha, 57 trouxinhas de crack, 7 barras de maconha e R$ 12.512,00 em espécie.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde será ouvido pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário.