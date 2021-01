homem é preso com quase 5 kg de drogas

Polícia Militar coordenou a ação no bairro Montanhês

Policiais da Companhia de Policiamento de Choque (CPchoque), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prenderam na noite desta terça-feira (19), um homem de 25 anos, com, aproximadamente, 5 kg de drogas, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Os militares receberam a informação, montaram o cerco policial e flagraram o suspeito com 4,055 kg de maconha e 785 gramas de oxidado de cocaína. O homem foi preso e encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Mais entorpecente apreendido

Posteriormente, os militares foram informados que o dono da droga residia no bairro Oricuri. A guarnição se deslocou ao endereço, mas um homem percebeu a chegada dos policiais e acabou fugindo. No entanto, abandonou uma sacola plástica contendo 144 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 425 gramas.

