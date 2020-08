Homem é preso em Assis Brasil acusado de posse de drogas e corrupção de menores

Foi preso a pessoa de R.S.S.J pelos crimes de posse de drogas e corrupção de menores. Segundo foi informado pelas autoridades do Município, o acusado esteve praticando vários crimes pela cidade de Assis Brasil.

Diante dos fatos ocorridos, o novo delegado do município, Judson Barros, realizou o flagrante do acusado que vinha praticando furtos na cidade. Sempre após os crimes, se aproveitava para se esconder nas aldeias de difícil acesso, o que dificultava os trabalhos das autoridades.

Dessa vez, o mesmo não teve sorte e foi detido, sob acusação de posse de drogas e corrupção de menores para a prática de delitos na tríplice fronteira acreana. Com apoio da Polícia Militar, foi conduzido para a delegacia e apresentado ao judiciário, onde o juiz da Comarca decretou sua prisão preventiva, sendo tirado de circulação.

Foi informado que, com a chegada do delegado na cidade e com apoio da Polícia Militar e Civis, o cerco contra àqueles que vinham praticando delitos, vem deixando a cidade mais tranquila.

Várias operações e abordagens serão constantes no Município em busca de foragidos e resolução de crimes estão acontecendo com intuito de tirar de circulação, os que estão às margens da Lei. O detido está à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...