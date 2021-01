Homem é preso pela PM com arma de fogo de uso restrito das Forças de Segurança

Após denúncia anônima, policiais militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prenderam, na madrugada deste domingo, 10, um homem de 35 anos com uma pistola calibre 9 milímetros, armamento de uso restrito das Forças de Segurança.

A ação aconteceu no bairro Bahia Nova, região da Baixada da Sobral, quando os policiais realizavam patrulhamento de rotina e foram informados que um indivíduo estaria em via pública com uma arma de fogo. Imediatamente os militares montaram o cerco policial e fizeram a abordagem.

O homem ao perceber que seria revistado, arremessou o armamento por cima de um muro, mas as guarnições conseguiram localizar a pistola calibre 9 milímetros, com 12 munições intactas. Os PMs deram voz de prisão ao indivíduo e o encaminharam para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

