Homem é preso suspeito de abusar e engravidar sobrinha de 12 anos

A Polícia Civil informou que um agricultor, de 43 anos, acabou preso em Sena Madureira, suspeito de abusar e engravidar a sobrinha de apenas 12 anos.

Segundo informações, a garota está no 4º mês de gestação e continuou sendo abusada pelo suspeito, mesmo após ele ser denunciado e indiciado pela Polícia Civil. Em meio a descoberta da gravidez, a Polícia Civil pediu ao Poder Judiciário a prisão do agricultor que foi detido em seu local de trabalho.

O caso está sob investigação da Polícia Civil desde dezembro de 2020, quando foi informado pelo Conselho Tutelar do município que recebeu uma denúncia anônima.

O homem e a menina residiam perto da Gleba São José, km 20, entre as cidades de Manoel Urbano e Sena Madureira. Após o exame de conjunção carnal que comprovou que a menina não era mais virgem, o suspeito negou a autoria dos fatos.

Ao G1, o delegado responsável pelo caso, Marcos Frank, disse que a menina foi encaminhada para atendimento especializado, ainda ano passado, quando contou para a psicóloga que sofreu abuso sexual duas vezes do tio quando tinha 11 anos.

“Ela fez o exame de conjunção carnal, que comprovou que ela não era mais virgem, o acusado negou os fatos, a vítima também negou e foi encaminhada para o atendimento psicológico”, declarou

No atendimento, a garota confirmou que havia feito relações sexuais com o tio. Frank ressaltou que as investigações estão em curso. O suspeito foi denunciado ao Judiciário por estupro de vulnerável em julho.