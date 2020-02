Homem morre após bater em buraco, cair de moto e quebrar o pescoço na BR-364

O motociclista Daniel da Silva Brisola morreu após sofrer um acidente na manhã desta segunda-feira (3), no km 24 da BR-364, próximo às “Quatro Bocas”, na saída de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima trafegava em uma motocicleta pela rodovia quando bateu em um buraco, se desiquilibrou e acabou caindo fora da pista de rolamento. No acidente, o homem bateu a cabeça e, provavelmente, quebrou o pescoço.

Motoristas que passavam pelo local pararam para prestar socorro a Daniel e em seguida acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que só atestou a morte do condutor.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A PRF confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito, e a motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.