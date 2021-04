Homem perde controle e ‘atropela’ moto onde estava enteada na garupa

Por volta das 15h50 deste domingo, dia 18, moradores da Rua do Areal, uma das principais vias do Bairro Ferreira Silva em Brasiléia, foi palco de um acidente envolvendo duas motos de placa boliviana, deixando duas pessoas feridas.

Segundo foi apurado no local, Valmir da Silva de aproximadamente 40 anos, conduzia a moto de cor preta sem placa em velocidade sentido avenida Marinho Montes. O mesmo perdeu o controle do veículo e foi de encontro de outra moto que estava saindo da garagem.

Com o impacto, o condutor da outra moto placa NN 7532, identificado por Antônio Francisco S. Pereira, de 30 anos, ficou ferido no chão. Por coincidência, a garupa que sofreu ferimentos leves, seria sua enteada.

Valmir caiu na rua desacordado e na queda, uma trouxinha de cocaína teria caído do seu bolso. Segundo um outro enteado que apareceu no local, o padrasto estava a cerca de dois dias fora de casa.

Com a chegada de uma equipe do Ciretran, a ‘trouxinha’ foi recolhida e entregue a guarnição da PM que chegou logo em seguida. Tanto Valmir (ainda desacordado), quanto Antônio, foram socorridos pela equipe do SAMU ao hospital de Brasiléia.

Valmir não portava documentos pessoais, CNH e da moto. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...