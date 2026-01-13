Homicídio em Tarauacá é esclarecido pela Polícia Civil do Acre após trabalho minucioso – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





Após mais de um mês de intensas investigações, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de Investigadores da Delegacia-Geral de Tarauacá, elucidou o homicídio que vitimou Gilberlândio de Castro Souza. Nesta segunda-feira, 12, foi realizado o cumprimento de três mandados de prisão contra os autores do crime.

Os mandados foram em desfavor de M.A.O.V. e dois irmãos da etnia Kaxinawá, apontados como responsáveis pelo homicídio. De acordo com a Polícia Civil, os três investigados são réus confessos, tendo admitido a participação no crime durante os atos investigatórios.

“Ao longo da apuração, a equipe policial realizou conduções de pessoas à delegacia, colheu diversos depoimentos, efetuou um levantamento minucioso de provas e analisou informações fundamentais que levaram à identificação dos autores”, enfatizou o delegado José Ronério, que preside o inquérito policial.

Diante da robustez do conjunto probatório e das confissões dos envolvidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados. O pedido foi devidamente analisado e deferido pelo Poder Judiciário.

Os autores foram presos e permanecem à disposição da Justiça, onde responderão pelo crime e às demais providências legais cabíveis.