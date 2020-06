Hospital de Brasiléia recebe respiradores, cápsula de transporte e início de instalação de UTI’s

A notícia não poderia ser melhor. O governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde, enviou para o Hospital de Clínicas Raimundo Chaar, localizado em Brasiléia e que atende a regional do Alto Acre, cinco aparelhos respiradores, uma capsula de transporte e dois respiradores de transporte, além da ambulância para conduzir pacientes com covid-19.

Representantes da Secretária de Saúde, especificamente do Centro de Emergência, estiveram no hospital Raimundo Chaar, para que pudessem passar os fundamentos a serem praticados com os novos equipamentos.

Segundo a assessora do Centro de Operações de Emergência, confirmou a instalação imediata de cinco respiradores fixos, sendo que serão 10 no total e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os dois respiradores de transporte disponibilizados, um ficará na cidade de Assis Brasil e o outro em Brasiléia, junto com a ambulância, além da cápsula de transporte.

Foi confirmado que, a ampliação de leitos de UTI’s estão confirmados pelo governo do Estado, através do projeto ‘Todos Pela Saúde’ que tem com importantes parceiros como o Sírio Libanês e Banco Itaú, onde vem dando apoio com insumos e equipamentos no combate a pandemia no País.

Como resultado, a Sesacre espera poder oferecer um tratamento mais adequando na regional àqueles que por ventura venham precisar e não precise ser levado para a Capital.

Veja vídeo reportagem.

