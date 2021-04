Hospital Regional do Alto Acre deverá contar com UTI’s em maio

Dentre as regionais de saúde definidas pelo Pacto Acre sem Covid, estratégia do governo do estado no combate à pandemia de Covid-19, a do Alto Acre é a única que ainda não tem Unidades de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis.

Em fevereiro passado, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) anunciou a instalação de 10 leitos de UTI no Hospital Regional Raimundo Chaar, de Brasiléia, cujas obras de adequação estão em andamento e devem ser finalizadas em maio.

De acordo com a diretora técnica assistencial do Hospital Regional, Joelma Pontes, o prazo previsto para a entrega dos leitos era até o fim de abril, mas por conta da grande quantidade de itens a serem adequados, a nova previsão é para 15 de maio.

Um dos pontos de adequação citado pela diretora é o aumento da capacidade de distribuição da usina de oxigênio hospitalar para atender os leitos de UTI. Os serviços relacionados à essa demanda estão em andamento, segundo Joelma Pontes.

A diretora do Hospital Regional de Brasiléia disse ainda que outro fator crucial para a entrega das UTI’s é a garantia dos profissionais da área, como os médicos intensivistas e infectologistas, além de outros igualmente necessários.

Por falta do suporte avançado no hospital de Brasiléia, pacientes graves da Covid-19 que chegam dos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri são rotineiramente transferidos para as unidades de referência de Rio Branco.

Com 13 leitos de enfermaria destinados a pacientes de Covid-19, o hospital de referência do Alto Acre tem lotação máxima desde a última segunda-feira, 19. A unidade também está enfrentando uma nova onda de contaminação de profissionais de saúde.

Regional já passou das 100 mortes por Covid

Com 7.661 casos do novo coronavírus registrados desde a chegada da crise sanitária ao estado, os municípios do Alto Acre acumulam cerca de 10% dos diagnósticos confirmados em todo o Acre. Nesta semana, de acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Boletim Sesacre), a regional passou das 100 mortes por Covid-19.

Xapuri segue como o município com o maior número de casos confirmados de Covid-19 (2.739), seguido de Brasiléia (2.334), Assis Brasil (1.386) e Epitaciolândia (1.202). Brasiléia lidera o número de óbitos por complicações da doença (32), seguido por Epitaciolândia (25), Xapuri (24) e Assis Brasil (20).