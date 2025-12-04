Iapen promove ação anual de vacinação contra influenza no Complexo Penitenciário de Rio Branco





O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), realizou ao longo desta semana a ação de vacinação anual contra a influenza no Complexo Penitenciário da capital. A atividade, coordenada pela Divisão de Saúde Prisional, integra o calendário de ações preventivas destinadas à população privada de liberdade.

De acordo com a chefe da Divisão de Saúde do Iapen, Gabriela Silveira, a iniciativa é reforçada todos os anos com a chegada do período chuvoso, quando aumentam os casos de infecções respiratórias. “Essa semana fizemos uma ação de vacinação contra a influenza nos presídios de Rio Branco. Já conseguimos atender o Presídio Antônio Amaro e a unidade feminina e, nesta quinta-feira, a imunização segue na unidade de regime fechado”, explica.

Ela ressalta que a ampliação do cuidado é uma medida contínua. “Reforçamos essa ação, que já faz parte do nosso compromisso de manter assistência preventiva às pessoas privadas de liberdade. A Semsa foi parceira na disponibilização de todo o material e das vacinas, com apoio de estudantes de enfermagem”, destaca.

O fortalecimento da rede de atenção à saúde no sistema prisional tem sido possível graças às parcerias firmadas com as secretarias municipais e com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), ampliando o alcance e a qualidade dos serviços ofertados.

Responsável pela coordenação da ação pela Semsa, o enfermeiro Anthagoras Dantas explica que o trabalho ocorre de forma escalonada. “A estimativa é vacinar entre 960 e 1.200 internos neste período. Além da prefeitura, contamos com estudantes que participam e apoiam toda a execução”, afirma.

Entre os internos, o sentimento é de proteção. O detento C. B. reforça a importância da iniciativa: “A vacinação é importante porque ajuda a prevenir doenças. Como estamos privados, esse cuidado faz diferença para todo mundo.”

A ação busca garantir assistência contínua, preventiva às pessoas privadas de liberdade, contribuindo para a promoção da saúde dentro do sistema prisional.

The post Iapen promove ação anual de vacinação contra influenza no Complexo Penitenciário de Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...