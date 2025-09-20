Idaf participa do 3º Encontro sobre Raiva em Mato Grosso do Sul 2025 e apresenta painel sobre casos de raiva no Acre





O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF) participou do 3º Encontro sobre Raiva, realizado entre os dias 15 e 19, em Mato Grosso do Sul. O evento reuniu especialistas, pesquisadores, estudantes e autoridades da área de saúde pública e animal, com o objetivo de debater os principais desafios no combate à raiva, compartilhar experiências e discutir estratégias para a prevenção e controle da doença em nível nacional.

Durante o encontro, o Acre teve destaque com apresentação do médico veterinário Vinícius Braga, representante do Idaf. Ele conduziu um painel técnico abordando os casos recentes de raiva registrados no estado, com foco na região do Juruá. O painel detalhou os principais desafios enfrentados para o diagnóstico, a contenção e a prevenção da raiva em herbívoros, além de destacar as ações de vigilância ativa e vacinação desenvolvidas em parceria com instituições federais e estaduais.

“Participar desse encontro é um chamado importante para as ações que o Idaf vem desenvolvendo em todo o estado, além de ser uma troca de experiências que fortalecerá a área de defesa animal. O Idaf teve a oportunidade de mostrar seu trabalho, apresentando dados atualizados sobre os casos confirmados, as estratégias adotadas para contenção e as campanhas de conscientização realizadas junto às comunidades rurais”, explicou.

De acordo com dados apresentados pelo Idaf, entre 2019 e 2025 foram registrados 22 casos confirmados de raiva dos herbívoros em animais em todo o estado. O número, embora represente a presença da doença, é considerado um indicador positivo, pois demonstra a eficácia das ações de vigilância, controle e resposta rápida implementadas pelo órgão.

As ações do Idaf seguem as diretrizes do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH), coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O programa estabelece normas sanitárias, propõe estratégias de prevenção e oferece apoio técnico e financeiro por meio de convênios com as instituições estaduais.

A programação do encontro também destacou o programa E-Raiva, que celebra “10 anos sem o registro de novos casos da doença em humanos em Mato Grosso do Sul”. Considerado um modelo nacional, o programa simboliza não apenas o sucesso no controle da raiva, mas também a consolidação de uma política pública de defesa agropecuária baseada em ciência, planejamento estratégico e articulação entre as diferentes esferas de governo e a iniciativa privada.

“O Instituto seguirá empenhado em ampliar suas ações, com foco na prevenção e no controle efetivo da raiva e de outras zoonoses que impactam a produção rural e a segurança da população, contribuindo para o fortalecimento das políticas de defesa sanitária animal em todo o país”, explica Vinícius Braga.

The post Idaf participa do 3º Encontro sobre Raiva em Mato Grosso do Sul 2025 e apresenta painel sobre casos de raiva no Acre appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...