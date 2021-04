Identificado motociclista vítima de acidente de trânsito na BR 317

Elis Sandro Pereira Borges de 28 anos e o motociclista que morreu após um acidente de trânsito na Br-317. A tragédia ocorreu na manha de quinta-feira, 29, logo após o município de Capixaba.

Elissandro, que conduzia a motocicleta pela primeira vez, morreu após colidir com uma caminhonete. A identificação da vítima foi feita por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil. A perícia do Instituto de Criminalística vai determinar a causa do acidente.