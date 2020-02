Idoso de 78 anos é encontrado morto e despido dentro de sua casa

Um idoso de 78 anos foi encontrado morto, e despido, dentro de sua casa na noite desta quarta-feira (26), na rua Noruega, localizada no conjunto Esperança 3.

O corpo de José Oliveira César já estava em estado de decomposição quando foi encontrado por familiares, que acionaram a Polícia Militar.

A família do idoso chamou a polícia após tentar contato com ele desde sábado, sem sucesso. Eles sentiram um forte mal cheiro ao chegarem em sua residência. Após arrombarem uma janela se depararam com José morto.

O celular de José Oliveira havia desaparecido, e quando a polícia ligou para ele uma pessoa atendeu a ligação. A carteira dele também não foi encontrada.

Peritos do Instituto Médico Legal estiveram no local para realizar a perícia.