Um homem de idade próximo aos 70 anos e que mora no Bairro Baixada Verde, localizado no município de Epitaciolândia, teve que ser levado às pressas para o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia na noite deste sábado, dia 15.

Segundo foi registrado no 5º Comando da Polícia Militar do Alto Acre, a vítima se encontrava em sua casa, deitado em seu quarto, quanto passou a escutar vários estalos vindo da rua, parecendo com tiros, próximo das 23 horas.

Foi quando sentiu um impacto em uma de suas pernas e passou a sentir dores e sangrava. O local é uma região quase rural e sem iluminação nas ruas, o que dificultou qualquer identificação ou localização de suspeitos.

O idoso foi resgatado pela guarnição que o levou para o hospital, onde atendido e ficou em observação sem correr risco maiores. O mesmo foi aconselhado a registrar um Boletim de Ocorrência, após ser liberado pelo médicos.