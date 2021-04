Inauguração da ponte do Rio Madeira é marcada para o dia 5 de maio; Bolsonaro confirma presença

A Ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia, finalmente será inaugurada no dia 5 de maio. Equipes dos governos do Acre e do estado vizinho já se preparam para o evento, que deverá contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A obra já “engoliu” quase R$150 milhões e teve início ainda no governo Dilma Rousseff (PT).

NOVO PEDETISTA

O presidente do PDT no Acre, deputado estadual Luís Tchê, segue ampliando o número de filiados ex-petistas. Agora foi a vez de do advogado Márcio André se juntar ao partido de Brizolla. Márcio também foi militante estudantil da União da Juventude Socialista (UJS), braço jovem do PCdoB, e tem boas relações políticas em Tarauacá e Jordão.

DESLEGITIMANDO O MOVIMENTO

O direito à terra deveria ser universal. É inadmissível que grandes fazendeiros tenham terras improdutivas enquanto famílias vivem na miséria, na fome, por falta de alguns hectares para plantar e sobreviver. Mas da mesma forma é inadmissível cenas como as que aconteceram na fazenda do empresário Ricardo Leite, onde um grupo da Liga dos Camponeses Pobre invadiram, saquearam e destruíram a propriedade, além de agredirem funcionários. Isso deslegitima o movimento, que já não é bem visto pela opinião pública.

CONSULTA GRATUITA

A vereadora Michelle Melo (PDT) colocou seu consultório particular à disposição da população que busca emitir o laudo comprovando comorbidades para fins de vacinação. Tudo gratuitamente. A iniciativa da parlamentar movimentou a internet nos últimos dias e muita gente procurou sua equipe para agendar o atendimento. A expectativa é de que mais de 1000 pessoas sejam atendidas durante os próximos meses.

APOIO MÉDICO

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que também é médico, entrou em contato com Michelle e se colocou à disposição para somar neste movimento. A ideia é de que nos próximos dias façam juntos um mutirão de atendimento para agilizar o serviço.

ENSINANDO A PREFEITURA

Os parlamentares estão mostrando para a Prefeitura de Rio Branco que é possível fazer o pré-cadastro e atendimento de maneira organizada, sem colocar as pessoas em risco com aglomerações desnecessárias.

PROBLEMA ANTIGO

O Depasa vai resolver uma situação delicada que há muito tempo causa medo nos moradores do conjunto Tucumã, a demolição da caixa d’água do bairro, que há mais de 10 anos corre o risco de cair sobre uma escola. Com laudo técnico do Ministério Público, nunca nenhum gestor resolveu o problema e centenas de crianças corriam risco diariamente.

NÃO É CANDIDATA

Quem conversa com a presidente do órgão, Waleska Dessotti, percebe que ela tem perfil proativo, gosta de planejar e executar o quanto antes. Apesar de muitos nos bastidores trabalharem com a hipótese de ela ser candidata em 2022, a gestora nega qualquer possibilidade e é categórica ao afirmar que estará mesmo é na campanha à reeleição do governador Gladson Cameli.

BASE FORTALECIDA

Quem vem fortalecendo o mandato no Juruá é o deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas). Juntamente com uma comitiva do Governo, esteve no Hospital do Juruá levando a notícia do retorno das cirurgias obstétricas e aproveitou a passagem no seu reduto eleitoral para fazer algumas reuniões. Nicolau tem toda estrutura para ser um dos mais votados nas eleições próximas.

TERCEIRA ONDA

Ainda nem saímos da 2ª onda da Covid-19 no Acre e já nos deparamos com as notícias em que o Dr. Thor Dantas alerta sobre uma possível terceira onda. Cada vez mais se faz necessário acelerar a vacinação no Estado. Só assim teremos tranquilidade para voltar à vida normal.

COMEÇOU BEM

Além de Zequinha Lima (Progressistas), de Cruzeiro do Sul, e Fernanda Hassem (PT), de Brasiléia, o prefeito Camilo Silva (PSD), de Plácido de Castro, também iniciou bem o mandato. Tem organizado as contas públicas, fazendo pequenas obras e, mesmo durante o período das chuvas, iniciou a melhorias de alguns ramais. A expectativa é de que no verão acelere e avaliação popular do prefeito, que já está em alta.

