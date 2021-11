Infraestrutura viabiliza projeto da nova ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia

A deputada Mara Rocha, o vice-governador Rocha e o prefeito Sérgio Lopes têm trabalhado há pelo menos 1 ano para viabilizar a construção da Ponte entre Brasiléia e Epitaciolândia. Este ano o grupo já participou de vários encontros com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e também com o presidente Nacional do DNIT, General Santos, que cedeu o projeto da ponte com seus estudos de impactos ambientais para a Prefeitura de Epitaciolândia que executará a obra.

Com a construção do anel viário, o trecho da ponte de ferro não fará mais parte da BR 364 e passará a ser de responsabilidade dos municípios. Mara Rocha, que destinou R$ 29,5 milhões para a primeira fase da obra, já se comprometeu em destinar no ano que vem sua parte da emenda de bancada para a conclusão da Ponte Nova.

O projeto já está em análise pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A obra contará com mão dupla, passagem para pedestres e paisagismo dando mais beleza às duas cidades. A previsão é que ela seja construída ao lado da ponte de ferro.

O grande impasse começou no início desta semana com a afirmação do senador Márcio Bittar que destinaria 15 milhões para reformar e duplicar a ponte de ferro. Os municípios que sofrem com a ponte de mão única teriam duas pontes de mão dupla lado a lado. Uma ponte nova e outra reformada.

Mesmo sabendo do andamento do projeto da nova ponte e dos recursos destinados por Mara Rocha, o senador Márcio Bittar afirmou ao programa Gazeta Entrevista que destinará R$ 15 milhões para reformar a ponte antiga e tornando-a de mão dupla.