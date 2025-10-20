Noticias da Fonteira

Inscrições para o Sarau do Servidor em Rio Branco seguem abertas

out 20, 2025


Estão abertas as inscrições para o Sarau do Servidor 2025, evento que celebra a criatividade e o talento dos servidores públicos do Acre. Promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e com coordenação da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), o sarau integra a programação em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Neste ano, o evento conta com duas edições. A primeira foi realizada no último dia 17 de outubro, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e a segunda acontecerá em Rio Branco, no dia 24 de outubro, no Auditório Florentina Esteves, localizado no Museu dos Povos Acreanos.

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 22 de outubro, pelo link: forms.gle/pUB451npZCCo3cqq5.

O Sarau do Servidor abre espaço para diferentes expressões artísticas, como canto, dança, poesia, música instrumental, contação de histórias e performances. Para os participantes da categoria musical, a FEM disponibilizará uma banda-base de apoio.

Ano após ano, o evento tem atraído um número crescente de participantes, revelando novos talentos e fortalecendo o caráter cultural e humano do serviço público acreano. Imagem: divulgação

Programação

  • Local: Museu dos Povos Acreanos – Auditório Florentina Esteves
  • Período de inscrições: 1º a 22 de outubro (bio do Instagram da FEM – @femculturaac)
  • Data do evento: 24 de outubro de 2025
  • Horário: 9h às 12h

