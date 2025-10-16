Integração de dados de saúde promete mais agilidade e eficiência no atendimento aos acreanos





Em breve, os cidadãos acreanos poderão acessar os serviços de saúde com menos burocracia, a partir da unificação dos dados de saúde. É o que propõe a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que está em processo de implantação em todo o país.

Para dar mais um passo rumo a esse avanço, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Informação e Saúde Digital (Seidigi), com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, realiza, de 14 a 16 de outubro, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, o segundo encontro presencial de implantação da RNDS, voltado aos domínios Institucional e Governança.

O Acre está representado por cinco técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que participam ativamente das discussões e serão peças fundamentais para que a RNDS se torne realidade no estado.

A coordenadora da federalização da RNDS no Acre, Karla Giovanna Soares, reforça que a mudança veio para ficar.

“A unificação dos dados é um caminho natural com o avanço da tecnologia. A RNDS vem para melhorar não apenas a experiência do usuário, mas também do profissional de saúde, que terá acesso fácil ao histórico do paciente, acelerando tratamentos e otimizando o atendimento no SUS. Os diversos sistemas serão interligados, tornando o cuidado ainda mais ágil”, destacou.

Um dos protagonistas desse processo é o setor de Tecnologia da Informação. O chefe do Departamento de Tecnologia da Informação da Sesacre, Tiago Diel, explica que a área tem papel central na transformação.

“A TI tem um papel essencial na implantação da RNDS, porque é quem garante que os sistemas de saúde do estado conversem entre si e com o Ministério da Saúde. Nosso trabalho é dar suporte técnico, modernizar a infraestrutura e assegurar que as informações dos pacientes circulem com segurança e agilidade, melhorando o atendimento à população”, afirmou.

A implantação da RNDS representa mais autonomia, agilidade e capacidade de planejar com base em informações reais sobre a saúde pública. O projeto conecta todas as áreas da secretaria, exigindo colaboração, alinhamento de prioridades e trabalho conjunto por um mesmo propósito: tornar a gestão estadual mais eficiente, com decisões baseadas em dados atualizados e interoperáveis.

Durante os três dias de oficina, os participantes percorrem uma programação intensa, que inclui rodas de conversa e dinâmicas de grupo. As atividades abordam desde a contextualização da RNDS até o planejamento dos próximos passos, com foco na construção do plano de trabalho estadual, previsto para ser concluído até julho de 2026.

Também representam o Acre a enfermeira Solange Sousa, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e a técnica da Diretoria de Planejamento, Priscylla Aguiar.

