Noticias da Fonteira

Acre

Integração de dados de saúde promete mais agilidade e eficiência no atendimento aos acreanos

out 16, 2025


Em breve, os cidadãos acreanos poderão acessar os serviços de saúde com menos burocracia, a partir da unificação dos dados de saúde. É o que propõe a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que está em processo de implantação em todo o país.

As atividades abordam desde a contextualização da RNDS até o planejamento dos próximos passos, com foco na construção do plano de trabalho estadual, previsto para ser concluído até julho de 2026. Foto: SESCOMPB

Para dar mais um passo rumo a esse avanço, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Informação e Saúde Digital (Seidigi), com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, realiza, de 14 a 16 de outubro, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, o segundo encontro presencial de implantação da RNDS, voltado aos domínios Institucional e Governança.

O Acre está representado por cinco técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que participam ativamente das discussões e serão peças fundamentais para que a RNDS se torne realidade no estado.

A coordenadora da federalização da RNDS no Acre, Karla Giovanna Soares, reforça que a mudança veio para ficar.

“A unificação dos dados é um caminho natural com o avanço da tecnologia. A RNDS vem para melhorar não apenas a experiência do usuário, mas também do profissional de saúde, que terá acesso fácil ao histórico do paciente, acelerando tratamentos e otimizando o atendimento no SUS. Os diversos sistemas serão interligados, tornando o cuidado ainda mais ágil”, destacou.

A implantação da RNDS representa mais autonomia, agilidade e capacidade de planejar com base em informações reais sobre a saúde pública. Foto: SESCOMPB

Um dos protagonistas desse processo é o setor de Tecnologia da Informação. O chefe do Departamento de Tecnologia da Informação da Sesacre, Tiago Diel, explica que a área tem papel central na transformação.

“A TI tem um papel essencial na implantação da RNDS, porque é quem garante que os sistemas de saúde do estado conversem entre si e com o Ministério da Saúde. Nosso trabalho é dar suporte técnico, modernizar a infraestrutura e assegurar que as informações dos pacientes circulem com segurança e agilidade, melhorando o atendimento à população”, afirmou.

A implantação da RNDS representa mais autonomia, agilidade e capacidade de planejar com base em informações reais sobre a saúde pública. O projeto conecta todas as áreas da secretaria, exigindo colaboração, alinhamento de prioridades e trabalho conjunto por um mesmo propósito: tornar a gestão estadual mais eficiente, com decisões baseadas em dados atualizados e interoperáveis.

Durante os três dias de oficina, os participantes percorrem uma programação intensa, que inclui rodas de conversa e dinâmicas de grupo. As atividades abordam desde a contextualização da RNDS até o planejamento dos próximos passos, com foco na construção do plano de trabalho estadual, previsto para ser concluído até julho de 2026.

Também representam o Acre a enfermeira Solange Sousa, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e a técnica da Diretoria de Planejamento, Priscylla Aguiar.

The post Integração de dados de saúde promete mais agilidade e eficiência no atendimento aos acreanos appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Maternidade Bárbara Heliodora promove dia de cuidado e valorização dos servidores

out 16, 2025
Acre

Nota de esclarecimento sobre tabela salarial dos servidores da Educação

out 15, 2025
Acre

Governador reforça apoio ao setor privado como caminho para reduzir desigualdades e impulsionar economia do estado

out 15, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Integração de dados de saúde promete mais agilidade e eficiência no atendimento aos acreanos

16/10/2025 Frankly
Fronteira

Brasiléia instala o Comitê das Crianças

16/10/2025 Frankly
Política

Senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia em missão internacional no Japão sobre saneamento e gestão de riscos

16/10/2025 Frankly
Acre

Maternidade Bárbara Heliodora promove dia de cuidado e valorização dos servidores

16/10/2025 Frankly