Internauta grava homem espancando cachorro em Epitaciolandia

Um internauta enviou esse vídeo ao Acrenews, segundo ele gravado neste sábado à noite, de um homem agredindo um cachorro. O local é o bairro Aeroporto, em Epitaciolândia. Visivelmente emocionado, ele pede ajuda para viralizar a filmagem, afim de o agressor seja identificado pela polícia.

“Boa noite, e desde já peço-lhe desculpas pelo incômodo está hora, mas com o tamanho da minha dor e indignação eu gostaria muito que nos ajudasse a compartilhar este vídeo para encontrarmos o responsável por essa brutal e cruel atitude. Este homem precisa ser encontrado e responsabilizado por tamanha crueldade. Desde já, também lhe agradeço muito se por uma boca só falar pela população em prantos que me pede ajuda. Por favor eu peço muito e peço por muitos que estão sofrendo com a dor de ver um animal ser espancado indefesamente com tanta crueldade!”, disse.

