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Investigação de homicídio leva Polícia Civil a prender suspeito e apreender menor com entorpecente – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 17, 2026



Uma operação realizada na tarde desta sexta-feira, 13, pela Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), resultou na prisão de um integrante de organização criminosa e na apreensão de um menor envolvido com o tráfico de drogas no loteamento Cidade do Povo.

Investigadores da Polícia Civil do Acre atuaram no cumprimento de três mandados de busca e apreensão relacionados a investigação de homicídio ocorrido em janeiro deste ano. Imagem: reprodução

A ação policial ocorreu durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito de um inquérito que investiga um homicídio registrado em janeiro de 2026 naquele conjunto habitacional. Durante as diligências, os investigadores prenderam um suspeito apontado como integrante de organização criminosa que atuava mantendo uma rede de informações e monitorando a movimentação de pessoas e viaturas policiais na região.

Ainda durante a operação, em uma residência na mesma área, os policiais apreenderam um menor faccionado que estava em posse de aproximadamente um quilo de entorpecente. O material ilícito foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais.

Os suspeitos foram conduzidos à sede da DHPP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O menor foi apresentado à autoridade policial competente para as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“As ações fazem parte do avanço das investigações relacionadas ao homicídio ocorrido na região e integram o trabalho contínuo de enfrentamento às organizações criminosas que atuam na capital. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime e responsabilizá-los criminalmente”, declarou o coordenador da DHPP, Alcino Ferreira Júnior.



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