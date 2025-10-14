Investimento e compromisso: Prefeito Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasiléia

Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento- Secom / Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia segue fortalecendo a estrutura dos serviços públicos e investindo em melhorias para o atendimento à população. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Carlinhos do Pelado realizou a entrega de uma moto BROS 160 zero quilômetro para a Secretaria Municipal de Obras, resultado da parceria com o deputado Arlenilson Cunha, que destinou três motocicletas ao município. Durante a solenidade, o…
