Noticias da Fonteira

Acre

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental no sistema prisional do Acre

jan 6, 2026


O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que chama a atenção para a importância do cuidado com a saúde mental. No sistema prisional do Acre, essa pauta ganha ainda mais relevância, considerando os impactos emocionais e psicológicos vivenciados por pessoas privadas de liberdade. Diante dessa realidade, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) desenvolve ações e oferece acompanhamento psicológico nas unidades prisionais do estado.

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental no sistema prisional do Acre. Foto: Diogo José/Iapen

A psicóloga Tereza Barros, que atua na unidade prisional feminina, destaca que o ambiente carcerário é, por si só, um fator de isolamento emocional. “A realidade prisional é bastante solitária e traz um adoecimento muito grande para as pessoas que passam por aqui. Os atendimentos e as atividades ajudam a minimizar um pouquinho esse sofrimento”, explica.

Segundo a profissional, são comuns casos de depressão, ansiedade e distúrbios do sono entre a população carcerária, o que reforça a necessidade dos profissionais para atender à demanda.

A campanha Janeiro Branco surgiu no Brasil em 2014 e atua com importante impacto no cárcere. Foto: Diogo José/Iapen

O acompanhamento psicológico oferecido pelo Iapen tem feito diferença na vida de quem cumpre pena. A detenta M.S., que realiza acompanhamento psicológico na unidade, relata que foi bem acolhida desde que chegou ao sistema prisional. “Fui chamada direitinho, tudo conforme. Tanto as agentes quanto a psicóloga me receberam bem, não tenho o que reclamar”, afirma.

Ela conta que nunca tinha feito acompanhamento e que enfrentava problemas de ansiedade antes de ingressar no sistema prisional.

“Entrar aqui mexeu comigo, mas, como eu decidi fazer esse acompanhamento, isso ajudou muito. Cheguei aqui e já recebi essa assistência”, relata.

Detenta em atendimento psicológico durante o Janeiro Branco. Foto: José Lucas Gaia/Iapen

Para M.S., cuidar da saúde mental no cárcere é uma necessidade. “É muito difícil não estar com a família e se sentir reclusa, mas a gente precisa reconhecer que esse tratamento psicológico é necessário para conseguir aguentar os problemas do dia a dia”, avalia.

Ao reforçar a importância do Janeiro Branco, o Iapen evidencia que o cuidado com a saúde mental também é uma política de humanização e reintegração social, reconhecendo que pessoas privadas de liberdade continuam sendo parte da sociedade e precisam de atenção integral à saúde.

The post Janeiro Branco reforça importância da saúde mental no sistema prisional do Acre appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Polícia Civil explica operação que investiga suposta comercialização clandestina de medicamentos da rede pública

jan 6, 2026
Acre

Governo do Acre nomeia novas instituições para compor Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta e amplia participação da sociedade civil

jan 5, 2026
Acre

Semulher apresenta balanço das ações de enfrentamento à violência e promoção da autonomia feminina em 2025

jan 5, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental no sistema prisional do Acre

06/01/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil explica operação que investiga suposta comercialização clandestina de medicamentos da rede pública – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

06/01/2026 Frankly
Acre

Polícia Civil explica operação que investiga suposta comercialização clandestina de medicamentos da rede pública

06/01/2026 Frankly
Acre

Governo do Acre nomeia novas instituições para compor Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta e amplia participação da sociedade civil

05/01/2026 Frankly