Política

Jarude e Cadmiel reúnem lideranças e inauguram diretório do NOVO em Feijó

set 25, 2025

Assessoria

Na noite desta terça-feira (23), o Partido NOVO ampliou sua presença no Acre com a inauguração do diretório municipal de Feijó. O evento aconteceu nos altos do Posto Beira-Rio e reuniu filiados, apoiadores e lideranças locais.

A cerimônia contou com a presença do deputado estadual Emerson Jarude, do presidente estadual do NOVO, Wille Viana, e do ex-deputado estadual Cadmiel Bomfim, que foi empossado como presidente municipal do diretório de Feijó.

Em seu discurso, Jarude destacou que a sequência de inaugurações mostra a força do partido no interior.

“O NOVO não chega de passagem, chega para ficar. Estamos organizando diretórios, formando lideranças e mostrando que é possível fazer política de verdade. Tarauacá e Feijó são parte de um movimento que já cresce em todo o Acre”, afirmou.

O presidente estadual Wille Viana reforçou que a consolidação do NOVO nos municípios é estratégica para 2026:

“Nosso objetivo é estruturar o partido em todo o estado para que possamos disputar de igual para igual em qualquer cenário, seja proporcional ou majoritário”, disse.

Já Cadmiel Bomfim, ao assumir oficialmente a presidência do diretório municipal, agradeceu a confiança e destacou a missão de fortalecer o partido em Feijó:

“Hoje assumo com responsabilidade e compromisso de fazer deste diretório uma referência para a boa política. Feijó pode ter certeza de que o NOVO vai trabalhar junto da comunidade, com seriedade e coragem”.

Com a posse de Cadmiel e a inauguração de mais um diretório, o NOVO reafirma seu crescimento no Acre e mostra que está construindo as bases para ser protagonista nas eleições de 2026.

