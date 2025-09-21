Jarude entrega mais de 100 novos óculos para alunos da Escola Berta Vieira de Andrade pelo projeto Novo Olhar

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) realizou, nesta quinta-feira (18), mais uma ação do projeto Novo Olhar, com a entrega de 108 óculos novos para alunos da Escola Berta Vieira de Andrade, em Rio Branco.

O evento reuniu estudantes, pais, professores e parceiros do projeto, como a Ótica Nicácio e o Rotary Club, que têm sido fundamentais para garantir qualidade e alcance na iniciativa.

O Novo Olhar já atendeu centenas de crianças e adolescentes em diversas escolas da capital, oferecendo consultas oftalmológicas gratuitas e a entrega de óculos escolhidos pelos próprios alunos entre diferentes modelos, cores e materiais, todos de primeira qualidade.

“Ver esses alunos recebendo seus óculos é ter a certeza de que estamos mudando a vida deles de verdade. Educação de qualidade também passa pela saúde, e não é porque é público que precisa ser do pior jeito. Pelo contrário: o Novo Olhar mostra que é possível fazer bem feito, com dignidade e cuidado”, destacou Jarude.

Com essa nova etapa, o projeto reforça o compromisso de levar inclusão, autoestima e melhores condições de aprendizagem para os estudantes da rede pública, ampliando o impacto social no Acre.

