Jarude entrega R$ 30 mil para o Ceanom e viabiliza curso de costura em Cruzeiro do Sul

O deputado estadual Emerson Jarude participou, nesta sexta-feira (2), da aula inaugural do curso de costura do CEANOM, em Cruzeiro do Sul, evento que também marcou a entrega de emenda parlamentar destinada ao fortalecimento das ações do Centro.

A emenda, no valor de R$ 30 mil, foi destinada à Oficina de Corte e Costura, garantindo estrutura, equipamentos e melhores condições para a formação profissional das participantes. Durante o encontro, também foi anunciado que o CEANOM já conta com nova emenda prevista para 2026, no valor de R$ 40 mil, que será direcionada à ampliação das ações do Centro.

A presidente do CEANOM, Nucia, destacou a importância do apoio para a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição, que atua diretamente na qualificação e geração de renda.

Para o deputado Emerson Jarude, o investimento representa mais do que números no orçamento: é oportunidade concreta para transformar vidas.

“Quando a gente investe em qualificação, a gente investe em autonomia. Essa emenda é para garantir que essas mulheres tenham ferramentas reais para gerar renda, conquistar independência e mudar suas histórias”, afirmou Jarude.

O parlamentar também reforçou o compromisso com o CEANOM e com políticas públicas que gerem impacto direto na vida das pessoas.

“Nosso mandato acredita em projetos que saem do papel e chegam na ponta. E já deixar garantidos recursos para 2026 mostra que esse trabalho não é pontual, é contínuo”, completou.

