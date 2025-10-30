Segue abaixo release para possível publicação:

Jarude realiza 2ª edição do Aulão de Halloween para o ENEM nesta sexta; saiba como participar

O medo do ENEM vai passar longe neste Halloween! 🎃

Nesta sexta-feira, 31 de outubro, às 18h, o projeto Partiu, ENEM!, idealizado pelo deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), realiza a 2ª edição do “Aulão de Halloween”, no auditório do CEAN, em Rio Branco.

O evento mistura diversão, conhecimento e clima de cinema de terror, com uma proposta leve para revisar conteúdos importantes do exame de forma descontraída. A ideia é transformar a tensão da reta final dos estudos em uma experiência divertida e inesquecível para os estudantes acreanos.

Durante o aulão, os alunos participam de desafios, dinâmicas e sorteios especiais, além de aulas temáticas com os professores do Partiu, ENEM!, tudo no melhor estilo “sem pânico, mas com muita revisão”.

“O ENEM assusta muita gente, mas a verdade é que quando a gente se prepara com confiança, o medo vira motivação. Esse é o espírito do nosso aulão: transformar o pânico em vontade de vencer”, afirmou Jarude.

O Partiu, ENEM! é um curso preparatório gratuito que já alcançou mais de mil estudantes, somando as modalidades presencial e on-line, com apoio do Instituto IEDA e do CÉOS Concursos.

Prepare sua fantasia, traga sua energia e venha viver um Halloween de conhecimento com o Partiu, ENEM!.

Se inscreva pelo link: https://partiuenem.lovable.app/

🗓 Data: 31 de outubro

🕕 Horário: 18h

📍 Local: Auditório do CEAN

