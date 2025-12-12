Jarude reúne mais de 300 educadores e anuncia R$ 1,7 milhão em emendas para 50 escolas

O deputado estadual Emerson Jarude reuniu, nesta quinta-feira (11), mais de 300 diretores, coordenadores e professores durante o Encontro com a Educação, realizado no Círculo Militar, em Rio Branco. O evento marcou a entrega oficial dos Espelhos de Emenda, documentos que detalham quanto cada escola vai receber em recursos destinados pelo mandato parlamentar.

Ao todo, 50 escolas foram contempladas, somando um investimento de R$ 1,7 milhão voltado diretamente para melhorias na estrutura, no funcionamento e no fortalecimento do ambiente escolar.

Para Jarude, o momento simboliza mais do que a liberação de recursos: representa respeito e transparência com quem está na ponta do sistema educacional.

“A gente faz questão de olhar no olho de quem vive a escola todos os dias. O Espelho de Emenda é isso: clareza, compromisso e responsabilidade com cada centavo que chega até a educação”, destacou o parlamentar.

O deputado reforçou ainda que a definição das emendas parte do diálogo com as próprias comunidades escolares.

“Não é dinheiro jogado no vento. É recurso com destino certo, pensado junto com quem entende as reais necessidades de cada escola”, completou.

O encontro também contou com a presença dos senadores Márcio Bittar e Alan Rick, que prestigiaram a iniciativa e destacaram a importância da união de esforços em favor da educação acreana.

Durante o evento, educadores tiveram acesso detalhado às informações sobre os valores destinados a cada unidade de ensino, além de orientações sobre a execução dos recursos.

“Investir em educação é investir no futuro do Acre. Quando o recurso chega de forma organizada e transparente, quem ganha são os alunos, os professores e toda a sociedade”, afirmou o senador Alan Rick.

Já o senador Márcio Bittar ressaltou o impacto direto das emendas na rotina escolar.

“Esse tipo de iniciativa fortalece a base da educação e garante que o dinheiro público cumpra sua função social”, pontuou.

