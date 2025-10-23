Noticias da Fonteira

Política

Jarude vota contra empréstimos do governo e alerta: “É mais fácil ver esse dinheiro nas campanhas do ano que vem”

out 23, 2025

Assessoria

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) votou contra os dois projetos de lei enviados pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa nesta terça-feira (21), que pediam autorização para contrair R$ 280 milhões em novos empréstimos, sendo R$ 250 milhões com o BNDES e R$ 30 milhões para o programa “Governo Digital”.

De acordo com o parlamentar, as propostas são “cheias de brechas e sem garantias mínimas de transparência”, podendo comprometer o futuro financeiro do Acre.

“Esses projetos não trazem estudo de impacto financeiro, nem explicam qual será o retorno econômico para o Estado. É pedir autorização para endividar o povo acreano no escuro. O Governo fala que não tem dinheiro, mas a verdade é que falta gestão e sobra má prioridade”, afirmou Jarude.

O deputado lembrou que, segundo dados oficiais do próprio governo, a previsão é que o Acre tenha mais de R$ 690 milhões em recursos de investimento parados ou mal executados em 2025, e que endividar o Estado novamente, nessas condições, é um erro grave.

“Nos últimos anos, o governo executou menos de 60% do que tinha disponível para investir. Ou seja, o problema não é a falta de dinheiro, é a ineficiência na execução dos recursos. Agora querem criar mais dívida enquanto o povo continua sem ver resultado”, criticou.

Além da falta de planejamento, Jarude destacou que os projetos colocam como garantia o FPE, o ICMS e outros impostos, o que pode comprometer o pagamento de salários, investimentos em saúde, segurança e infraestrutura.

O parlamentar também chamou atenção para a nota C de Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Acre, emitida pelo Tesouro Nacional, o que limita a capacidade de contrair novos financiamentos e aumenta o risco de desequilíbrio nas contas públicas.

“Com nota C, o Acre está entre os piores estados em capacidade de pagamento. Mesmo assim, o governo quer esgotar o limite de endividamento. Isso é brincar com o futuro do Acre e transferir a conta para as próximas gerações”, completou.

Matérias Relacionadas

Política

Presidente Marquinhos Tibúrcio e vereadores participam da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Brasiléia

out 23, 2025
Política

Câmara de Porto Acre fará sessão solene para homenagear o senador Alan Rick por serviços prestados ao município

out 23, 2025
Política

Senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia em missão internacional no Japão sobre saneamento e gestão de riscos

out 16, 2025

VEJA TAMBÉM

Política

Presidente Marquinhos Tibúrcio e vereadores participam da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Brasiléia

23/10/2025 Frankly
Política

Câmara de Porto Acre fará sessão solene para homenagear o senador Alan Rick por serviços prestados ao município

23/10/2025 Frankly
Política

Jarude vota contra empréstimos do governo e alerta: “É mais fácil ver esse dinheiro nas campanhas do ano que vem”

23/10/2025 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia participa de agendas de intercâmbio em Rondônia

23/10/2025 Frankly