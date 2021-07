Jerry participa de formação do Programa Volta ao Novo para professores da zona urbana

Na tarde desta Terça-feira, 27, a Secretaria Municipal de Educação realizou Formação do Programa Volta ao Novo com professores da zona urbana.

O Prefeito, Jerry Correia, esteve presente no evento e parabenizou a equipe da educação pelo bom trabalho desenvolvido com os profissionais da área.

No tocante o Secretário da Pasta, Elias Araújo, agradeceu e ressaltou que a capacitação já visa a retomada das atividades presenciais de forma que vem trabalhando no sócio emocional dos professores.

“O Programa Volta ao Novo trabalha as macro competências do emocional e com isso os educadores vão se preparando para tratar com as crianças e familiares,” disse Elias.